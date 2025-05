PSP

ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain.

JménoPSP

PoziceNo.977

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu744,976,909

Max. objem2,000,000,000

Celkový objem1,800,000,000

Poměr v oběhu0.3724%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum7.6029170992121715,2021-11-16

Nejnižší cena0.0126518647049269,2024-11-04

Veřejný blockchainETH

