Poolz is a swapping protocol that enables startups and project owners to auction their tokens for bootstrapping liquidity. As the blockchain-cryptocurrency community moves closer to absolute decentralization, Poolz empowers innovators in their pre-listing phase, bringing them closer to early-stage investors.

PoziceNo.1541

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)5.05%

Objem v oběhu5,204,752.262

Max. objem5,500,000

Celkový objem5,500,000

Poměr v oběhu0.9463%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum55.41120337,2021-04-12

Nejnižší cena0.031968563727650556,2023-03-31

Veřejný blockchainBSC

