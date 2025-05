PMX

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

JménoPMX

PoziceNo.2450

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,14%

Objem v oběhu70.881.059

Max. objem1.000.000.000

Celkový objem1.000.000.000

Poměr v oběhu0.0708%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.035388545973337675,2025-02-06

Nejnižší cena0.003944672728935498,2025-05-27

Veřejný blockchainBASE

