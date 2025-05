PLYR

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

JménoPLYR

PoziceNo.2099

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu86,091,782

Max. objem750,000,000

Celkový objem749,987,929.9997294

Poměr v oběhu0.1147%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.02440709538718052,2024-12-25

Nejnižší cena0.007431570907353964,2025-05-01

Veřejný blockchainPLYR

Sektor

Sociální sítě

