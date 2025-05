PERP

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

JménoPERP

PoziceNo.905

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)9.97%

Objem v oběhu66,002,156.95

Max. objem0

Celkový objem150,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum24.84327338,2021-08-30

Nejnižší cena0.16472737216386243,2025-04-14

Veřejný blockchainETH

