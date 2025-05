PENGU

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

JménoPENGU

PoziceNo.95

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0002%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.13%

Objem v oběhu62,860,396,090.04

Max. objem0

Celkový objem88,888,888,888

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.05738,2024-12-17

Nejnižší cena0.003714633269373105,2025-04-09

Veřejný blockchainSOL

PředstaveníPudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.