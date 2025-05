PAIN

Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN.

JménoPAIN

PoziceNo.1225

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)23.16%

Objem v oběhu4,999,956.978858

Max. objem10,000,000

Celkový objem9,999,956.978858

Poměr v oběhu0.4999%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum25.482911408254285,2025-02-20

Nejnižší cena1.0365077869161154,2025-04-07

Veřejný blockchainSOL

Sektor

Sociální sítě

