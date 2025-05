OP

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

JménoOP

PoziceNo.63

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0003%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)13.15%

Objem v oběhu1,714,909,778

Max. objem4,294,967,296

Celkový objem4,294,967,296

Poměr v oběhu0.3992%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum4.851507085185996,2024-03-06

Nejnižší cena0.40050768516633495,2022-06-18

Veřejný blockchainNONE

