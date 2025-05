OLE

OpenLeverage is a permissionless lending margin trading protocol that enables traders or other applications to long or short on any trading pair on DEXs efficiently and securely.

JménoOLE

PoziceNo.1852

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.07%

Objem v oběhu188,630,573

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.1886%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum5.00400245789222,2022-07-07

Nejnižší cena0.004312858130636455,2025-03-14

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníOpenLeverage is a permissionless lending margin trading protocol that enables traders or other applications to long or short on any trading pair on DEXs efficiently and securely.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.