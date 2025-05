OKT

OKExChain is an open-source, high-performance decentralized transaction public chain, which aims to promote the implementation of transaction business based on blockchain technology. As an open public chain ecosystem, anyone can run for the OKExChain super node, issue their own digital assets, create their own digital asset trading pairs, and conduct transactions. At the same time, EVM virtual machine technology and OKEx cross-chain gateway will also be introduced. Through OKExChain, the value interoperability, user intercommunication, and scenario application interoperability of the blockchain can be realized simply and efficiently, and finally the co-construction of the ecosystem and the construction of a value-added system are realized.

JménoOKT

PoziceNo.3499

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem21,000,000

Celkový objem11,547,688

Poměr v oběhu0%

Datum vydání2021-08-02 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum254.77185968,2021-05-10

Nejnižší cena4.255228372729651,2025-04-07

Veřejný blockchainOKT

PředstaveníOKExChain is an open-source, high-performance decentralized transaction public chain, which aims to promote the implementation of transaction business based on blockchain technology. As an open public chain ecosystem, anyone can run for the OKExChain super node, issue their own digital assets, create their own digital asset trading pairs, and conduct transactions. At the same time, EVM virtual machine technology and OKEx cross-chain gateway will also be introduced. Through OKExChain, the value interoperability, user intercommunication, and scenario application interoperability of the blockchain can be realized simply and efficiently, and finally the co-construction of the ecosystem and the construction of a value-added system are realized.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.