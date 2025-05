NYA

Nya, the playful sound of cats and catgirls from Japanese culture that brings us all together! Nya isn't just a meme; it's a symbol of happiness, love, and connection. When you say "Nya", you're tapping into a cosmic force that unites humans, aliens, celestials alike.

JménoNYA

PoziceNo.1473

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu35,234,152,874,088

Max. objem99,999,999,999,999

Celkový objem36,830,944,682,952.2

Poměr v oběhu0.3523%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000001067377860165,2024-09-01

Nejnižší cena0.000000042725036088,2024-09-06

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníNya, the playful sound of cats and catgirls from Japanese culture that brings us all together! Nya isn't just a meme; it's a symbol of happiness, love, and connection. When you say "Nya", you're tapping into a cosmic force that unites humans, aliens, celestials alike.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.