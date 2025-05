NXRA

Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.

JménoNXRA

PoziceNo.990

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu1,015,369,794.9158314

Max. objem2,000,000,000

Celkový objem1,148,565,277.9922845

Poměr v oběhu0.5076%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.28821044968834403,2024-03-26

Nejnižší cena0.0085308594974808,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

