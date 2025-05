NULS

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

JménoNULS

PoziceNo.1180

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)8.62%

Objem v oběhu112,652,950.65889737

Max. objem210,000,000

Celkový objem131,749,882.16740803

Poměr v oběhu0.5364%

Datum vydání2017-10-26 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.098 USDT

Historické maximum8.54049015045166,2018-01-10

Nejnižší cena0.0238252744014919,2025-04-19

Veřejný blockchainNULS

PředstaveníNULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.