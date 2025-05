NTRN

Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

JménoNTRN

PoziceNo.447

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.61%

Objem v oběhu591,890,752.645161

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem999,804,178.110253

Poměr v oběhu0.5918%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.9946665643531243,2024-02-15

Nejnižší cena0.10115295068189273,2025-04-07

Veřejný blockchainNTRN

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.