NOTAI

NOTAI — The first AI-based SuperApp built on Telegram. Targeting 950M+ users with the only AI-focused App within the TON ecosystem.

JménoNOTAI

PoziceNo.2084

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu59,083,023,979

Max. objem100,000,000,000

Celkový objem100,000,000,000

Poměr v oběhu0.5908%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000359593602777345,2024-09-18

Nejnižší cena0.000010971827869393,2025-03-12

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníNOTAI — The first AI-based SuperApp built on Telegram. Targeting 950M+ users with the only AI-focused App within the TON ecosystem.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.