NODL

Nodle Cash (NODL) is the native token of the Nodle Network, with a maximum supply of 21 billion. It is a utility and governance token distributed every 6 seconds to the Nodle Network participants.

JménoNODL

PoziceNo.1757

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu5,079,363,211.140079

Max. objem0

Celkový objem9,005,577,525.310537

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.018826029062286007,2022-08-26

Nejnižší cena0.000295561568564905,2025-05-23

Veřejný blockchainZKSYNCERA

PředstaveníNodle Cash (NODL) is the native token of the Nodle Network, with a maximum supply of 21 billion. It is a utility and governance token distributed every 6 seconds to the Nodle Network participants.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.