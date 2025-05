NIM

Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.

JménoNIM

PoziceNo.1053

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu13,118,718,523.73188

Max. objem21,000,000,000

Celkový objem13,118,718,523.73188

Poměr v oběhu0.6247%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.03470170125365257,2018-07-29

Nejnižší cena0.000283365354978,2020-01-02

Veřejný blockchainNIMIQ

PředstaveníNimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.