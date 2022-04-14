NIGHT

Midnight is a new generation of blockchain, developed by Charles Hoskinson - the cofounder of Ethereum and founder of Cardano, that uses zero-knowledge (“ZK”) proof technology to offer utility without compromising data protection or ownership, enabling applications that safeguard user, commercial, and transaction data and metadata. The Midnight protocol combines the use of a ZK proofs-based, public-private dual-state ledger architecture to protect data, with a composite, dual-component tokenomics design to protect metadata.

JménoNIGHT

PoziceNo.

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0

Objem v oběhu--

Max. objem0

Celkový objem24,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum,

Nejnižší cena,

Veřejný blockchainADA

Sektor

Sociální sítě

Loading...