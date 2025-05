NEUR

Neur is an open-source, full-stack application that brings together the power of LLM models and blockchain technology. Designed for the Solana ecosystem, Neur enables seamless interactions with DeFi protocols, NFTs, and much more through an intelligent interface.

JménoNEUR

PoziceNo.1773

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.38%

Objem v oběhu912,295,160.87864

Max. objem0

Celkový objem999,795,160.87864

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.07910511347817298,2025-01-08

Nejnižší cena0.001765555651082666,2025-05-25

Veřejný blockchainSOL

