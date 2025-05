NEURO

NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate.

JménoNEURO

PoziceNo.4377

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem548,749,977

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.2545440843600831,2025-01-06

Nejnižší cena0.01079394860652428,2025-04-16

Veřejný blockchainNEURO

