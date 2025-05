N3

Network3 is a revolutionary technology that builds a dedicated AI Layer2. It designed to help AI developers worldwide, to inference, train and validate models in scale quickly, conveniently, and efficiently through AI model optimization and compression, federated learning, edge computing, and confidential computing.

JménoN3

PoziceNo.4709

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem0

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.055413078151534914,2025-01-30

Nejnižší cena0.000391325723504341,2025-05-25

Veřejný blockchainETH

PředstaveníNetwork3 is a revolutionary technology that builds a dedicated AI Layer2. It designed to help AI developers worldwide, to inference, train and validate models in scale quickly, conveniently, and efficiently through AI model optimization and compression, federated learning, edge computing, and confidential computing.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.