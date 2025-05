MUDOL2

Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.

JménoMUDOL2

PoziceNo.2985

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,00%

Objem v oběhu21 748 353

Max. objem0

Celkový objem331 266 162,48

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.4799203890002215,2022-07-23

Nejnižší cena0.00090109309026035,2025-04-24

Veřejný blockchainBSC

