The MUC is a utility token project with an ecosystem that incorporates NFTs and tokens, centered around decentralized IPs. MUC will serve as an important value for NFT holders and will be connected to various content.

JménoMUC

PoziceNo.4020

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem0

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.01603107379581103,2024-07-11

Nejnižší cena0.000474697320674415,2024-11-10

Veřejný blockchainMATIC

