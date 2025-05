MRST

The Mars is creating a global metaverse game platform based on the theme of the red planet. Players can enjoy almost every activity inside the Colony of Mars, such as owning real estate, playing sports, and interacting with others. Initial supply of 5 billion Mars Tokens (MRST) will be issued on Polygon Chain, Ethereum’s Layer 2 platform, and maximum 1 billion in the first year within the metaverse platform.

JménoMRST

PoziceNo.2676

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu357,176,725

Max. objem0

Celkový objem776,248,440

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.07093890650664285,2022-11-21

Nejnižší cena0.000210951779500261,2025-04-13

Veřejný blockchainMATIC

