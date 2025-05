MRSOON

Premium TG game distribution platform powered by SuperVerse, Alex Becker, and Sidus Heroes. The most powerful gaming memecoin in Telegram.

JménoMRSOON

PoziceNo.1593

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu69,312,732,161.16

Max. objem70,000,000,000

Celkový objem69,312,732,161.16

Poměr v oběhu0.9901%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.006524100528565909,2025-05-23

Nejnižší cena0.00002953196606116,2025-05-20

Veřejný blockchainTONCOIN

PředstaveníPremium TG game distribution platform powered by SuperVerse, Alex Becker, and Sidus Heroes. The most powerful gaming memecoin in Telegram.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.