MPAA

MPAA is a user-powered democratic poll social platform. Users can use their social influence to create and develop communities. MPAA's final goal is establish MPAA as a leader in civic engagement and democracy promotions

JménoMPAA

PoziceNo.4679

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem177,674,000,000

Celkový objem177,674,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.001031284145282863,2024-08-08

Nejnižší cena0.000004772014582447,2025-05-26

Veřejný blockchainBASE

PředstaveníMPAA is a user-powered democratic poll social platform. Users can use their social influence to create and develop communities. MPAA's final goal is establish MPAA as a leader in civic engagement and democracy promotions

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.