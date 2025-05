MOVR

Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot.

JménoMOVR

PoziceNo.454

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)71.84%

Objem v oběhu9,714,089

Max. objem∞

Celkový objem11,919,389

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum495.7138640349697,2021-11-08

Nejnižší cena0,2021-08-27

Veřejný blockchainMOVR

Sektor

Sociální sítě

