MOCA

$MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation.

JménoMOCA

PoziceNo.186

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.87%

Objem v oběhu2,676,888,888.2

Max. objem8,888,888,888

Celkový objem8,888,888,888

Poměr v oběhu0.3011%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.4914401125466104,2024-12-25

Nejnižší cena0.060944994004711456,2024-10-31

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

