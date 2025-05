MMA

Meme Alliance is a developing GameFi ecosystem trying to connect the Meme community. With MMA as the native token in the ecosystem, holders can receive rewards through staking or use it in more applications.

JménoMMA

PoziceNo.2353

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu87,457,849

Max. objem0

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.043684863786472135,2024-04-12

Nejnižší cena0.003753630177050795,2025-03-10

Veřejný blockchainETH

PředstaveníMeme Alliance is a developing GameFi ecosystem trying to connect the Meme community. With MMA as the native token in the ecosystem, holders can receive rewards through staking or use it in more applications.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.