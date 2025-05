MKR

DAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc.

JménoMKR

PoziceNo.3195

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0002%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem1,000,000

Celkový objem870,827.47

Poměr v oběhu0%

Datum vydání2017-01-30 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum6339.02421815,2021-05-03

Nejnižší cena21.059799194335938,2017-01-30

Veřejný blockchainETH

