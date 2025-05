METAHERO

Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.

JménoMETAHERO

PoziceNo.1286

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu5,095,643,290

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem9,766,213,274

Poměr v oběhu0.5095%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.25184993363636166,2021-12-03

Nejnižší cena0.00028889800020885,2024-12-17

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníMetahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.