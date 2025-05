MAX

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon WEB3 infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies.

JménoMAX

PoziceNo.1254

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)4.61%

Objem v oběhu130,520,000

Max. objem800,000,000

Celkový objem800,000,000

Poměr v oběhu0.1631%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.4786657476524675,2024-08-06

Nejnižší cena0.03129787986386955,2025-04-22

Veřejný blockchainETH

