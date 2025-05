MARS

MetaMars is a Web3 metaverse platform with Mars as its theme. By integrating virtual reality, crypto economics, and social networks, MetaMars is pioneering a new way of digital interaction and value creation. This innovative digital world combines Mars exploration with blockchain technology, providing users with a unique immersive experience.

JménoMARS

PoziceNo.3350

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem260,000,000

Celkový objem260,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.863767086735085,2025-02-24

Nejnižší cena0.33102565737777695,2025-05-27

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníMetaMars is a Web3 metaverse platform with Mars as its theme. By integrating virtual reality, crypto economics, and social networks, MetaMars is pioneering a new way of digital interaction and value creation. This innovative digital world combines Mars exploration with blockchain technology, providing users with a unique immersive experience.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.