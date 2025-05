LTD

The $LTD token underpins the Dream Media Platform, a decentralized marketplace designed to connect advertisers with publishers across Web2 and Web3 environments. The platform provides a streamlined interface for managing ad campaigns, enabling precise targeting and effective allocation of ad spending. Advertisers can upload ads, select demographics, and manage budgets, while publishers can incorporate ads into their content seamlessly.

JménoLTD

PoziceNo.2579

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu104,068,818,580

Max. objem333,333,333,333

Celkový objem331,794,333,333

Poměr v oběhu0.3122%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000067596913167233,2024-08-29

Nejnižší cena0.000000986417043272,2025-04-09

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

