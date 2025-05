LRC

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

JménoLRC

PoziceNo.307

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.45%

Objem v oběhu1,366,843,876.5891356

Max. objem0

Celkový objem1,373,873,397.4424574

Poměr v oběhu%

Datum vydání2017-08-01 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.053 USDT

Historické maximum3.827154981643715,2021-11-10

Nejnižší cena0.019860698096,2019-12-18

Veřejný blockchainETH

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.