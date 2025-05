LOTT

Linked Operation Transaction Technology leads the global cosmetics market through the convergence of beauty market trend and 4th industrial revolution technology. the LOTT project is trying to create a blockchain-based integrated platform where all participants can form an ecosystem with each other as follows: Establishing a cooperative system with influencers who promote and sell cosmetics directly or indirectly so that consumers and cosmetics retailers can win-win with each other, providing big data-based AI technology that can utilize VR and AR to purchase cosmetics, rewarding participants who directly purchase cosmetics, allowing sellers to issue points for consumers, etc. Linked Operation Transaction

JménoLOTT

PoziceNo.5586

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem5,000,000,000

Celkový objem5,000,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.09497111194654026,2023-01-10

Nejnižší cena0.001997225849368815,2024-09-04

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

