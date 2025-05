LOOM

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

JménoLOOM

PoziceNo.1396

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)%0,38

Objem v oběhu1.242.920.897,5790398

Max. objem∞

Celkový objem1.300.000.000

Poměr v oběhu%

Datum vydání2018-03-15 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0,076 USDT

Historické maximum0.7744539976119995,2018-05-04

Nejnižší cena0.002364206396202543,2025-05-27

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

