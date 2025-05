LMCSWAP

Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions.

JménoLMCSWAP

PoziceNo.1696

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu1,177,124,373.462795

Max. objem1,650,000,000

Celkový objem1,643,055,931.3224

Poměr v oběhu0.7134%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum15.864331272734143,2021-12-07

Nejnižší cena0.000268864400941886,2024-05-11

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníLimocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.