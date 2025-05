LBTC

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

JménoLBTC

PoziceNo.6902

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem7,465,926

Celkový objem7,465,926

Poměr v oběhu0%

Datum vydání2017-12-18 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1037.530029296875,2018-01-30

Nejnižší cena0.05135513457072038,2025-04-23

Veřejný blockchainLBTC

Sektor

Sociální sítě

