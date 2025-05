KROM

Kromatika Finance is a decentralized exchange (DEX) powered by Uniswap and Chainlink offering its users an innovative, more user-friendly trading experience.

JménoKROM

PoziceNo.2114

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu80,280,675

Max. objem100,000,000

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu0.8028%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.24019408331543107,2022-01-14

Nejnižší cena0.005198061460515617,2021-11-18

Veřejný blockchainETH

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.