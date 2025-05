KRL

Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

JménoKRL

PoziceNo.996

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.47%

Objem v oběhu39,737,368.60137464

Max. objem49,417,348

Celkový objem49,417,348

Poměr v oběhu0.8041%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum4.756550465025624,2021-11-06

Nejnižší cena0.0214475563255,2018-12-11

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

