KRIPTO

KRIPTO is the official token of the Kriptokoin.com news site ecosystem. KRIPTO aims to unite the community and followers of the Kriptokoin.com in blockchain technology.

JménoKRIPTO

PoziceNo.2500

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)%0,00

Objem v oběhu5.419.500.000

Max. objem99.999.999.999

Celkový objem5.962.142.871

Poměr v oběhu0.0541%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.004834495804101652,2022-09-30

Nejnižší cena0.000032211452194869,2025-05-20

Veřejný blockchainBITCI

PředstaveníKRIPTO is the official token of the Kriptokoin.com news site ecosystem. KRIPTO aims to unite the community and followers of the Kriptokoin.com in blockchain technology.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.