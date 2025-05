KIKI

KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents.

JménoKIKI

PoziceNo.1830

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.06%

Objem v oběhu999,987,629

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.9999%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.10416259313674578,2024-12-26

Nejnižší cena0.001253350255694097,2025-05-07

Veřejný blockchainSOL

Sektor

Sociální sítě

