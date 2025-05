KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

JménoKAVA

PoziceNo.130

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)%1,33

Objem v oběhu1.082.853.386

Max. objem∞

Celkový objem1.082.853.386

Poměr v oběhu%

Datum vydání2019-10-23 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0,46 USDT

Historické maximum9.19263002,2021-09-09

Nejnižší cena0.24832868419474186,2024-08-05

Veřejný blockchainKAVA

