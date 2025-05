KAI

KardiaChain is a public blockchain focused on Interoperability, leading the race towards blockchain adoption in Vietnam by providing hybrid blockchain solution/infrastructure for major enterprises and government bodies. The goal is to build a complete blockchain ecosystem for institutions by leveraging 3 main components: gateway, infrastructure, and services. Gateway reduces entry barriers to onboard non-crypto users onto blockchain via user-friendly payment channels. Infrastructure refers to the interlinked public and private KardiaChain blockchain network for users and businesses to operate, leveraging our unique non-invasive interoperability. Services refer to traditional organisations that collaborate with KardiaChain to tokenize and decentralize their existing services/products to become more effective and efficient. After two years of preparation, it is finally time to bring blockchain to mass adoption.

JménoKAI

PoziceNo.1367

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,00%

Objem v oběhu4 775 000 000

Max. objem0

Celkový objem5 000 000 000

Poměr v oběhu%

Datum vydání2020-04-08 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.15963073,2021-04-14

Nejnižší cena0.000140399735047205,2025-01-30

Veřejný blockchainETH

PředstaveníKardiaChain is a public blockchain focused on Interoperability, leading the race towards blockchain adoption in Vietnam by providing hybrid blockchain solution/infrastructure for major enterprises and government bodies. The goal is to build a complete blockchain ecosystem for institutions by leveraging 3 main components: gateway, infrastructure, and services. Gateway reduces entry barriers to onboard non-crypto users onto blockchain via user-friendly payment channels. Infrastructure refers to the interlinked public and private KardiaChain blockchain network for users and businesses to operate, leveraging our unique non-invasive interoperability. Services refer to traditional organisations that collaborate with KardiaChain to tokenize and decentralize their existing services/products to become more effective and efficient. After two years of preparation, it is finally time to bring blockchain to mass adoption.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.