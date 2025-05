JUNO

Junø is an open source platform for interoperable smart contracts which automatically executes, controls or documents a procedure of relevant events and actions according to the terms of such contract or agreement to be valid & usable across multiple sovereign networks.

JménoJUNO

PoziceNo.4606

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem185,562,268

Celkový objem110,520,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum45.89096121164266,2022-03-04

Nejnižší cena0.06462010792455154,2024-11-03

Veřejný blockchainJUNO

Sektor

Sociální sítě

