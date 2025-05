JULD

JustLiquidity is a 100% decentralized platform with the experience and comfort of centralization. It helps to upgrade your trading experience on the Binance Smart Chain with faster transactions and cheap fees.

JménoJULD

PoziceNo.2489

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.03%

Objem v oběhu592,166,808

Max. objem0

Celkový objem799,383,875.3500402

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.74200428,2021-02-22

Nejnižší cena0.000411063016218957,2025-05-27

Veřejný blockchainBSC

