JTO

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

JménoJTO

PoziceNo.105

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)5.92%

Objem v oběhu333,176,181.9

Max. objem0

Celkový objem999,999,726.1799437

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum5.608309380488856,2023-12-07

Nejnižší cena0.5362303075154018,2023-12-07

Veřejný blockchainSOL

