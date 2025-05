JOULE

Kinetic is a decentralized lending and borrowing protocol built to enable users to unlock the value of their digital assets like BTC, DOGE, and XRP in a secure and efficient way. By leveraging Flare's Time Series Oracle (FTSOv2) and FAssets, Kinetic aims to empower users to integrate non-smart contract assets into the DeFi ecosystem. With a focus on seamless, decentralized access, Kinetic enhances liquidity and utility for a wide range of Stargate assets while maintaining a user-friendly platform for lending, borrowing, and staking opportunities.

JménoJOULE

PoziceNo.8702

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)%0,00

Objem v oběhu0

Max. objem1.500.000.000

Celkový objem1.500.000.000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.05806831317762521,2024-09-29

Nejnižší cena0.006174441368970321,2025-05-19

Veřejný blockchainFLARE

