JAILSTOOL

JménoJAILSTOOL

PoziceNo.1352

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,83%

Objem v oběhu999 806 840,749967

Max. objem0

Celkový objem999 806 840,749967

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.21923769428389056,2025-02-09

Nejnižší cena0.000340761652952793,2025-02-08

Veřejný blockchainSOL

PředstaveníThe controversial stock market maneuvers of Dave Portnoy, known on social media as @stoolpresidente, have sparked backlash for allegedly pumping up stock values only to dump them, inspiring the emergence of a cryptocurrency dubbed "Stool Prisondente in jail."

Sektor

Sociální sítě

